Поставлять на Украину истребители F-16 США не планируют – министр ВВС

09:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена», — сказал Кендалл. По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.