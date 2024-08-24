Поставлять на Украину истребители F-16 США не планируют – министр ВВС
09:16 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
«Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена», — сказал Кендалл. По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.
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