Украина ратифицировала Римский статут с оговоркой по военным преступлениям

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), принятый парламентом страны в среду. Данные сведения опубликованы на сайте Верховной рады.

В законе указано, что Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.