Украина ратифицировала Римский статут с оговоркой по военным преступлениям
11:40 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), принятый парламентом страны в среду. Данные сведения опубликованы на сайте Верховной рады.
В законе указано, что Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.
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