Президент Польши прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом

11:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

«Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. В 33-ю годовщину независимости Украины президент Республики Польша примет участие в праздничных мероприятиях», — говорится в сообщении в соцсети. Под публикацией размещено видео с кадрами прибытия главы польского государства в Киев на поезде. Детали пребывания Дуды в столице Украины не приводятся.