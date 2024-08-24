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НОВОСТИ

Президент Польши прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом

11:36 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины. Об этом сообщила канцелярия польского лидера.

«Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. В 33-ю годовщину независимости Украины президент Республики Польша примет участие в праздничных мероприятиях», — говорится в сообщении в соцсети. Под публикацией размещено видео с кадрами прибытия главы польского государства в Киев на поезде. Детали пребывания Дуды в столице Украины не приводятся.

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