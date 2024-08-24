Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь
11:20 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), одобренный парламентом страны во вторник. Данные сведения опубликованы на сайте Верховной рады.
Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после его опубликования.
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