За последние сутки приграничные районы Курской области покинули более 3,2 тыс. жителей - МЧС РФ
14:55 24.08.2024 Источник: Интерфакс
Более 3,2 тыс. жителей приграничный районов Курской области выехали с опасных территорий за минувшие сутки, сообщил официальный представитель МЧС РФ Артем Шаров в ходе брифинга в субботу.
"За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области самостоятельно и в составе организованных колонн убыли свыше 3,2 тыс. человек", - сообщил Шаров.
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