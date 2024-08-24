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НОВОСТИ

За последние сутки приграничные районы Курской области покинули более 3,2 тыс. жителей - МЧС РФ

14:55 24.08.2024 Источник: Интерфакс

Более 3,2 тыс. жителей приграничный районов Курской области выехали с опасных территорий за минувшие сутки, сообщил официальный представитель МЧС РФ Артем Шаров в ходе брифинга в субботу.

"За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области самостоятельно и в составе организованных колонн убыли свыше 3,2 тыс. человек", - сообщил Шаров.

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