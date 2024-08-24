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115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, возвращены в РФ - Минобороны

14:10 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула 115 военных, попавших в украинский плен на курском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, переговоры об этом прошли при посредничестве ОАЭ.

«24 августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ», — сказали в ведомстве.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказали в МО РФ.

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