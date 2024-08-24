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НОВОСТИ

Корабли Балтийского флота вышли на учения по уничтожению подлодок

15:40 24.08.2024 Источник: Интерфакс

Балтийский флот начал учения корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Балтийском море, сообщает пресс-служба флота в субботу.

"КПУГ в составе малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышла для отработки комплекса задач по основному предназначению - поиску подводных лодок условного противника и их уничтожению с применением противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

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