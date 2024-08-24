Президент Польши: Мы обучили уже 23 тыс. украинских военных и силовиков
17:20 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша подготовила 23 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда в Киеве.
«Мы обучили уже 23 тыс. [украинских] военных и силовиков», — отметил польский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Дуда добавил, что Варшава продолжит военную поддержку Киева, а также содействовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.
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