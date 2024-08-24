0
0
1
НОВОСТИ

Зеленский перечислил цели нападения ВСУ на Курскую область РФ

18:00 24.08.2024 Источник: РБК

Целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не является усиление позиций Киева на переговорах по урегулированию конфликта, заявил президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично идем к справедливому миру и окончанию войны», — заявил Зеленский. Среди целей ВСУ в Курской области он перечислил пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта. (РБК)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:20 24.08.2024
Президент Польши: Мы обучили уже 23 тыс. украинских военных и силовиков
0
159
15:40 24.08.2024
Корабли Балтийского флота вышли на учения по уничтожению подлодок
0
263
14:55 24.08.2024
За последние сутки приграничные районы Курской области покинули более 3,2 тыс. жителей - МЧС РФ
0
311
14:10 24.08.2024
115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, возвращены в РФ - Минобороны
0
351
13:50 24.08.2024
Премьер Чолаку считает, что надо «держать Россию как можно дальше от Румынии»
0
355
11:40 24.08.2024
Украина ратифицировала Римский статут с оговоркой по военным преступлениям
0
529
11:36 24.08.2024
Президент Польши прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом
0
529
11:20 24.08.2024
Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь
0
444
09:16 24.08.2024
Поставлять на Украину истребители F-16 США не планируют – министр ВВС
0
642
09:10 24.08.2024
В Японии существенно сократились запасы одного из основных продукта питания
0
703

Возврат к списку