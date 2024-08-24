Зеленский перечислил цели нападения ВСУ на Курскую область РФ
18:00 24.08.2024 Источник: РБК
Целью операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не является усиление позиций Киева на переговорах по урегулированию конфликта, заявил президент Владимир Зеленский в ходе мероприятия по случаю Дня независимости страны. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично идем к справедливому миру и окончанию войны», — заявил Зеленский. Среди целей ВСУ в Курской области он перечислил пополнение обменного фонда, предотвращение наступления на Сумскую область и информационную составляющую вопроса о возможной переброске военного контингента России с основной линии фронта. (РБК)
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