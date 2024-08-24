В акватории водохранилища рядом с Курской АЭС введен ряд ограничений
21:45 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативный штаб Курской области принял решение о введении ограничений в акватории водохранилища города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом временно ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне. Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств. Кроме того, в пределах прибрежной зоны временно запрещена работа развлекательных заведений и проведение массовых мероприятий», — написал он в телеграм-канале.
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