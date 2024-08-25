Азербайджан запретил въезд в страну части депутатов ПАСЕ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), голосовавшим за решение не ратифицировать полномочия делегации страны в этой организации. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде, опубликованном на сайте ведомства.

«Хочу напомнить, что все лица, голосовавшие за это решение, были объявлены персонами нон грата в нашей стране. Если они захотят посетить Азербайджан до восстановления полномочий нашей делегации в ПАСЕ, то им будет отказано во въезде», — отметил Гаджизаде.