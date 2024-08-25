0
0
59
НОВОСТИ

В СМИ попали фрагменты будущего выступления британского премьера об ухудшении ситуации в стране

09:00 25.08.2024 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Ким Стармер планирует во вторник предупредить население о том, что условия жизни в стране могут ухудшиться, пишет The Telegraph, приводя выдержки из предстоящей речи главы правительства.

"Сэр Кир Стармер скажет, что он будет честен "в отношении выбора, с которым мы сталкиваемся, и того, насколько трудным он будет", и добавит: "Честно говоря, ситуация ухудшится, прежде чем мы ее исправим", - говорится в публикации.

Он отметит, что будет вынужден прибегнуть к "непопулярным решениям", поскольку "гниль глубоко в сердце" Британии.

"Я не буду уклоняться от принятия непопулярных решений сейчас, если это будет правильно для страны в долгосрочной перспективе. Вот что значит правительство, состоящее на службе", - заявит премьер-министр.

По его словам, "если мы не предпримем жестких действий по всем направлениям, мы не сможем укрепить основы страны так, как нам нужно". Стармер пояснит, что унаследовал "не только экономическую, но и социальную черную дыру".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 25.08.2024
Азербайджан запретил въезд в страну части депутатов ПАСЕ
0
77
07:10 25.08.2024
В Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения
0
275
06:26 25.08.2024
TF1: Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции
0
552
06:14 25.08.2024
Такер Карлсон о ситуации с задержанием Дурова: Тьма быстро опускается на некогда свободный мир
0
393
06:11 25.08.2024
Илон Маск: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем
0
361
06:04 25.08.2024
Задержанному в аэропорту Ле-Бурже Павлу Дурову могут предъявить обвинения после общения с судьей - адвокат
0
359
21:45 24.08.2024
В акватории водохранилища рядом с Курской АЭС введен ряд ограничений
0
685
18:00 24.08.2024
Зеленский перечислил цели нападения ВСУ на Курскую область РФ
0
1206
17:20 24.08.2024
Президент Польши: Мы обучили уже 23 тыс. украинских военных и силовиков
0
885
15:40 24.08.2024
Корабли Балтийского флота вышли на учения по уничтожению подлодок
0
892

Возврат к списку