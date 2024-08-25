В СМИ попали фрагменты будущего выступления британского премьера об ухудшении ситуации в стране
09:00 25.08.2024 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Великобритании Ким Стармер планирует во вторник предупредить население о том, что условия жизни в стране могут ухудшиться, пишет The Telegraph, приводя выдержки из предстоящей речи главы правительства.
"Сэр Кир Стармер скажет, что он будет честен "в отношении выбора, с которым мы сталкиваемся, и того, насколько трудным он будет", и добавит: "Честно говоря, ситуация ухудшится, прежде чем мы ее исправим", - говорится в публикации.
Он отметит, что будет вынужден прибегнуть к "непопулярным решениям", поскольку "гниль глубоко в сердце" Британии.
"Я не буду уклоняться от принятия непопулярных решений сейчас, если это будет правильно для страны в долгосрочной перспективе. Вот что значит правительство, состоящее на службе", - заявит премьер-министр.
По его словам, "если мы не предпримем жестких действий по всем направлениям, мы не сможем укрепить основы страны так, как нам нужно". Стармер пояснит, что унаследовал "не только экономическую, но и социальную черную дыру".
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