Илон Маск: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем

06:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в скором времени в Европе людей будут казнить за то, что они лайкают какой-то пост с шуткой в социальной сети.

«Приведу [свою] точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал он на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.