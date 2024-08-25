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Илон Маск: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем

06:11 25.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что в скором времени в Европе людей будут казнить за то, что они лайкают какой-то пост с шуткой в социальной сети.

«Приведу [свою] точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал он на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.

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