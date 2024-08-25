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В Израиле на 48 часов объявлен режим чрезвычайного положения

07:10 25.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов после того, как Израиль утром в воскресенье нанес превентивные удары по целям шиитского движения «Хезболлах» на территории Ливана. Об этом сообщил израильский портал YNet News.

Ранее 12-й канал израильского телевидения информировал, что в правительственном комплексе «Кирия» премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом. Газета Times of Israel сообщила, что в 07:00 (совпадает с мск) Нетаньяху проведет заседание правительства по вопросам безопасности.

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