В Курскую область поставлено дополнительные ракетно-артиллерийские вооружения - Минобороны
10:40 25.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения поставлены в группировку по запросу оперштаба Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперштабов поступило 45 запросов.
«От оперативного штаба Курской области поступило 29 запросов. 17 вопросов решены. Новые поступившие в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы. От оперативного штаба Брянской области новых запросов не поступало. Все восемь запросов реализованы», — сказали в ведомстве.
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