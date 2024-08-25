Один из журналистов агентства пал без вести в Краматорске
13:29 25.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналисты агентства Reuters в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР пострадали во время обстрела. Как говорится в заявлении агентства, это произошло во время «предполагаемого ракетного удара» в субботу.
«Один из наших коллег пропал без вести, а два других доставлены в больницу для оказания помощи, — говорится в заявлении. — Связь с другими тремя коллегами установлена».
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