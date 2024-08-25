Папа Римский: Не надо напрямую или косвенно запрещать никакую христианскую церковь

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск вступился за каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с принятием на Украине закона о ее запрете. Понтифик подчеркнул, что никакую церковь запрещать нельзя.

«Недавно принятые на Украине нормы и законы заставляют меня беспокоиться за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто молится по-настоящему, молится за всех. Если кто-то совершил зло против своего народа, вина лежит на нем, но нельзя совершить зло только потому, что молишься», — сказал он после традиционной воскресной проповеди.

«И пусть тот, кто хочет молиться, молится в церкви, которую считает своей. Пожалуйста, не надо напрямую или косвенно запрещать никакую христианскую церковь. Церкви не трогают!» — приводит его слова агентство ANSA.