К Telegram в РФ есть претензии у регулятора, но блокировка не обсуждалась - зампред комитета Госдумы

16:11 Источник: Интерфакс

У властей РФ остаются претензии к Telegram, но его блокировка в последнее время не обсуждалась, заявил "Интерфаксу" замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание во Франции основателя ресурса Павла Дурова.

"Претензии у нашего регулятора были и есть к Telegram, но они не выражались в целом в каких-то мерах. Блокировка Telegram в последнее время не обсуждалась", - сказал Горелкин в воскресенье.

Он отметил, что "Telegram стал площадкой, которая старалась соблюдать нейтралитет". Горелкин считает, что разрешение ситуации с задержанием Дурова трудно прогнозируемо.