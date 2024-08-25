К Telegram в РФ есть претензии у регулятора, но блокировка не обсуждалась - зампред комитета Госдумы
16:11 25.08.2024 Источник: Интерфакс
У властей РФ остаются претензии к Telegram, но его блокировка в последнее время не обсуждалась, заявил "Интерфаксу" замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание во Франции основателя ресурса Павла Дурова.
"Претензии у нашего регулятора были и есть к Telegram, но они не выражались в целом в каких-то мерах. Блокировка Telegram в последнее время не обсуждалась", - сказал Горелкин в воскресенье.
Он отметил, что "Telegram стал площадкой, которая старалась соблюдать нейтралитет". Горелкин считает, что разрешение ситуации с задержанием Дурова трудно прогнозируемо.
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