В Краматорске, по предварительным данным, погиб советник по безопасности журналистов агентства Reuters

20:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник по безопасности журналистов агентства Reuters, по предварительным данным, погиб в результате обстрела в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Reuters.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — рассказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, идет ли речь о подданном Великобритании или нет.