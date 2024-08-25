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В Краматорске, по предварительным данным, погиб советник по безопасности журналистов агентства Reuters

20:17 25.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник по безопасности журналистов агентства Reuters, по предварительным данным, погиб в результате обстрела в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Reuters.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — рассказал собеседник агентства. Он не смог уточнить, идет ли речь о подданном Великобритании или нет.

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