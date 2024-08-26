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НОВОСТИ

За ночь сбиты 20 БПЛА над семью регионами РФ

09:00 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских БПЛА над Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа. Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три — над территорией Курской области, по два БПЛА — над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному БПЛА уничтожены над территориями Орловской и Рязанской областей», — сказали там.

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