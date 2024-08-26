Французский суд продлил содержание под стражей Павла Дурова — AFP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские судебные власти продлили срок содержания под стражей основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

По его данным, первоначальный период содержания под стражей для допроса может длиться до 96 часов.