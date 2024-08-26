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НОВОСТИ

В Киеве прогремели два взрыва в районе аэропорта Жуляны — очевидцы

09:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два мощных взрыва прогремели в Киеве в районе аэропорта Жуляны. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«Два мощных взрыва со стороны аэропорта Жуляны, даже на несколько секунд пропадал свет в квартирах», — рассказали они.

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