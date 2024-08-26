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НОВОСТИ

Нападением на Курскую область Сырский пытается спасти карьеру - The Telegraph

10:00 26.08.2024 Источник: Lenta.ru

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области является попыткой главнокомандующего Александра Сырского спасти свою карьеру после того, как весной он столкнулся с призывами к отставке на фоне провального отступления украинской армии под Харьковом, пишет британская газета The Telegraph.

Издание подчеркнуло, что в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) ВСУ понесли огромные потери, что негативно сказалось на образе Сырского в роли главкома, руководящего военными действиями. Отмечается, что судьба генерала может решиться в ближайшие недели, а повлиять на нее могут итоги вторжения украинских военных в Курскую область. "Лента.Ру"

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