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НОВОСТИ

Во Львове прогремели взрывы

10:05 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли во Львове на западе Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось о взрывах во Львовской области. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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