Во Львове прогремели взрывы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли во Львове на западе Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось о взрывах во Львовской области. В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.