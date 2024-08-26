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НОВОСТИ

Жилой дом и 2 нежилых строения повреждены в Волгоградской области в результате атаки БПЛА

10:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жилой дом и два нежилых строения получили повреждения в Волгоградской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения. Жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — приводятся в сообщении слова губернатора.

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