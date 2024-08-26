На Украине вводят экстренные отключения света

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения света вводятся на Украине. Об этом сообщили в энергохолдинге «ДТЭК».

«[Национальная энергетическая компания] „Укрэнерго“ распорядилась ввести экстренные отключения света», — говорится в сообщении в телеграм-канале холдинга.

Там добавили, что заявленные ранее графики отключений не действуют.

На всей территории Украины уже несколько часов действует воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах.