На Украине вводят экстренные отключения света
11:20 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экстренные отключения света вводятся на Украине. Об этом сообщили в энергохолдинге «ДТЭК».
«[Национальная энергетическая компания] „Укрэнерго“ распорядилась ввести экстренные отключения света», — говорится в сообщении в телеграм-канале холдинга.
Там добавили, что заявленные ранее графики отключений не действуют.
На всей территории Украины уже несколько часов действует воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах.
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