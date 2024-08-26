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НОВОСТИ

В Киеве зафиксировано около 10 ударов — сопротивление

11:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около десяти ударов зафиксировано в Киева, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — написал он в своем телеграм-канале.

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