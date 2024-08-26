Глава Минэнерго Украины заявил о сложной ситуации после взрывов в разных городах страны

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в энергосистеме Украины после серии взрывов в ряде городов страны сложная, последствия уточняются. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная», — написал министр на своей странице в соцсети. Он добавил, что последствия повреждений еще уточняются.

Утром на всей территории Украины в течение нескольких часов действовала воздушная тревога. За это время поступали сведения о взрывах в ряде городов, включая Киев, Винницу, Житомир, Ивано-Франковск, Луцк, Львов, Одессу, Полтаву и Ровно.

После в энергохолдинге «ДТЭК» объявили о введении экстренных отключений света.