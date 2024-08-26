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Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается — премьер Чехии

13:00 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается. Такое мнение выразил премьер-министр Чехии Петр Фиала на проходящем в Праге ежегодном совещании послов и руководителей дипломатических миссий республики. Его слова привело информационное агентство CTK.

«Мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя [на Украине], — сказал премьер. — Принципиальный перелом в конфликте сейчас мы ожидать не можем».

Тем не менее, он полагает, что действия ВСУ на российской территории являются «определенным символическим изменением». Чехия продолжает оказывать всестороннюю помощь Украине. Интересам республики соответствует последующее присоединение этой страны к структурам Запада.

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