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НОВОСТИ

Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин

13:05 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы российского бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семи месяцев этого года его доходы приблизились к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель», — сказал он.

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