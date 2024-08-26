Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин
13:05 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доходы российского бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семи месяцев этого года его доходы приблизились к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель», — сказал он.
НОВОСТИ
- 13:00 26.08.2024
- Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается — премьер Чехии
- 12:32 26.08.2024
- Анкара должна отреагировать на санкции США за торговлю с Россией — турецкая партия
- 12:20 26.08.2024
- Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ — FT
- 12:05 26.08.2024
- Глава Минэнерго Украины заявил о сложной ситуации после взрывов в разных городах страны
- 12:00 26.08.2024
- За первые полгода 2024 г. ВВП России вырос на 4,6% — Путин
- 11:32 26.08.2024
- В Киеве зафиксировано около 10 ударов — сопротивление
- 11:20 26.08.2024
- На Украине вводят экстренные отключения света
- 11:05 26.08.2024
- ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле с помощью БПЛА — губернатор
- 11:00 26.08.2024
- В Ивано-Франковской области прогремели новые взрывы
- 10:32 26.08.2024
- Жилой дом и 2 нежилых строения повреждены в Волгоградской области в результате атаки БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать