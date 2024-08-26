Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы российского бюджета за семь месяцев текущего года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семи месяцев этого года его доходы приблизились к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель», — сказал он.