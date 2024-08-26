Пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасено более 150 домов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 150 домов спасено от природного пожара под Феодосией, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Огнем уничтожена территория более 75 га. От огня спасено два садовых товарищества, в которых находятся более 150 жилых домов», — сказал на распространенном пресс-службой видео замначальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.