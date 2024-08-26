Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется Дуров — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, в чем конкретно обвиняют задержанного во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет», — сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.