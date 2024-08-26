0
0
159
НОВОСТИ

Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется Дуров — Песков

13:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, в чем конкретно обвиняют задержанного во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет», — сказал представитель Кремля журналистам на брифинге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 26.08.2024
Япония подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства самолетом КНР
0
46
14:12 26.08.2024
Не менее 39 человек погибли в результате нападения боевиков в Пакистане — AFP
0
99
14:05 26.08.2024
Экспедиция «Плавучего университета» по изучению Балтики готовится к старту
0
74
14:00 26.08.2024
Израиль не смог защититься от удара «Хезболлах», несмотря на поддержку США — МИД Ирана
0
128
13:20 26.08.2024
Пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасено более 150 домов
0
189
13:05 26.08.2024
Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин
0
204
13:00 26.08.2024
Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается — премьер Чехии
0
230
12:32 26.08.2024
Анкара должна отреагировать на санкции США за торговлю с Россией — турецкая партия
0
257
12:20 26.08.2024
Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ — FT
0
232
12:05 26.08.2024
Глава Минэнерго Украины заявил о сложной ситуации после взрывов в разных городах страны
0
261

Возврат к списку