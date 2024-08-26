Не менее 39 человек погибли в результате нападения боевиков в Пакистане — AFP
14:12 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 39 человек погибли в результате скоординированных атак боевиков в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом агентству AFP сообщил пресс-секретарь администрации провинции.
По его информации, нападение совершили радикалы из группировки «Армия освобождения Белуджистана».
Вооруженные люди утром в понедельник перекрыли шоссе и высадили пассажиров из автобусов и грузовиков, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию. Отмечается, что боевики также подожгли около 10 автомобилей. Полиция и спецслужбы находятся на месте инцидента.
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