Япония подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства самолетом КНР
14:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы самообороны Японии поднимали истребители из-за нарушения воздушного пространства китайским самолетом Y-9. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.
Как утверждается, краткосрочное нарушение воздушного пространства было зафиксировано в районе островов Дандзё (префектура Нагасаки).
По данным японских СМИ, нарушение воздушного пространства китайским самолетом зафиксировано впервые.
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