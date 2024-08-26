Япония подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства самолетом КНР

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14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы самообороны Японии поднимали истребители из-за нарушения воздушного пространства китайским самолетом Y-9. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

Как утверждается, краткосрочное нарушение воздушного пространства было зафиксировано в районе островов Дандзё (префектура Нагасаки).

По данным японских СМИ, нарушение воздушного пространства китайским самолетом зафиксировано впервые.