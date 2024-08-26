0
0
0
НОВОСТИ

Япония подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства самолетом КНР

14:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы самообороны Японии поднимали истребители из-за нарушения воздушного пространства китайским самолетом Y-9. Об этом сообщило Министерство обороны Японии.

Как утверждается, краткосрочное нарушение воздушного пространства было зафиксировано в районе островов Дандзё (префектура Нагасаки).

По данным японских СМИ, нарушение воздушного пространства китайским самолетом зафиксировано впервые.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 26.08.2024
Не менее 39 человек погибли в результате нападения боевиков в Пакистане — AFP
0
99
14:05 26.08.2024
Экспедиция «Плавучего университета» по изучению Балтики готовится к старту
0
74
14:00 26.08.2024
Израиль не смог защититься от удара «Хезболлах», несмотря на поддержку США — МИД Ирана
0
128
13:32 26.08.2024
Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется Дуров — Песков
0
180
13:20 26.08.2024
Пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасено более 150 домов
0
189
13:05 26.08.2024
Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин
0
204
13:00 26.08.2024
Перелом в боевых действиях на Украине не ожидается — премьер Чехии
0
230
12:32 26.08.2024
Анкара должна отреагировать на санкции США за торговлю с Россией — турецкая партия
0
257
12:20 26.08.2024
Крупные технологические компании КНР удвоили расходы на ИИ — FT
0
232
12:05 26.08.2024
Глава Минэнерго Украины заявил о сложной ситуации после взрывов в разных городах страны
0
261

Возврат к списку