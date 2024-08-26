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ВС РФ поразили электроподстанции в 9 регионах Украины массированным ударом

15:00 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массированным ударом, который нанесли Вооруженные силы РФ утром, поражены электроподстанции в девяти регионах Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — сообщили там.

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