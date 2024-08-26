Салюты и выступления звезд не будут устраивать в Дни городов в Саратовской области
15:12 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Салюты, выступления звезд и другие масштабные мероприятия не будут устраивать в Дни городов, которые пройдут в начале сентября в муниципалитетах Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступления звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте», — привела пресс-служба правительства региона слова Бусаргина.
НОВОСТИ
- 16:00 26.08.2024
- Больше 3 млн семей в РФ воспользовались льготными ипотеками — Мишустин
- 15:32 26.08.2024
- ВС РФ ударили по военным аэродромам в Киевской и Днепропетровской областях — Минобороны
- 15:00 26.08.2024
- ВС РФ поразили электроподстанции в 9 регионах Украины массированным ударом
- 14:32 26.08.2024
- Япония подняла истребители из-за нарушения воздушного пространства самолетом КНР
- 14:12 26.08.2024
- Не менее 39 человек погибли в результате нападения боевиков в Пакистане — AFP
- 14:05 26.08.2024
- Экспедиция «Плавучего университета» по изучению Балтики готовится к старту
- 14:00 26.08.2024
- Израиль не смог защититься от удара «Хезболлах», несмотря на поддержку США — МИД Ирана
- 13:32 26.08.2024
- Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется Дуров — Песков
- 13:20 26.08.2024
- Пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасено более 150 домов
- 13:05 26.08.2024
- Доходы бюджета РФ за семь месяцев выросли на 36% — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать