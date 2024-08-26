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Салюты и выступления звезд не будут устраивать в Дни городов в Саратовской области

15:12 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Салюты, выступления звезд и другие масштабные мероприятия не будут устраивать в Дни городов, которые пройдут в начале сентября в муниципалитетах Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В начале сентября традиционно во многих муниципалитетах, в том числе в Саратове, запланированы Дни города. Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступления звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере. Тем более после сегодняшних событий. Вопросы безопасности должны быть на первом месте», — привела пресс-служба правительства региона слова Бусаргина.

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