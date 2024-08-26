Больше 3 млн семей в РФ воспользовались льготными ипотеками — Мишустин
16:00 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Льготные ипотечные программы привлекли уже больше 3 млн российских семей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Поддержка семей, особенно многодетных, — приоритет в работе правительства. Для того чтобы у них были возможности улучшать свои условия проживания — приобрести новую квартиру или дом, реализуем широкий комплекс мер. Прежде всего — льготное кредитование. Им воспользовались более 3 млн родителей с детьми», — сказал глава кабмина.
Как пояснил Мишустин, почти треть таких кредитов приходится на «Семейную ипотеку», это один из самых востребованных инструментов. Премьер обратил внимание, что все льготные ипотечные программы распространяются и на индивидуальные дома.
«Тем более, что их покупает все больше наших граждан. С 2021 объем таких кредитов вырос в два раза — почти до 310 тыс. займов [в прошлом году]», — указал он.
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