Польша передала Украине свыше 1 тыс. танков, БТР, самолетов и САУ — Анджей Дуда
16:32 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За время вооруженного конфликта Польша передала Украине свыше 1 тыс. единиц различной военной техники — танков, самолетов, БТР и САУ. Об этом после окончания визита на Украину сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«В сумме мы дали почти 400 танков Украине. Если мы примем во внимание только боевые машины, тяжелое вооружение, то коротко говоря, мы дали свыше одной тысячи единиц тяжелого вооружения», — цитирует президента агентство РАР.
Среди техники, переданной Украине, Анджей Дуда назвал танки Т-72, РТ-91 Twardy, «Леопарды», бронетранспортеры различного типа, боевые машины пехоты Rosomak и САУ Krab польского производства, а также 10 истребителей МиГ-29 и 10 вертолетов.
Общую помощь Украине он оценил примерно в 100 млрд злотых (около $25,9 млрд), из которых 12 млрд злотых (около $3,1 млрд) были потрачены на поставки военной техники.
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