В США задерживается модернизация устаревшего ядерного арсенала — WSJ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский арсенал ядерных ракет и пусковые шахты устарели и нуждаются в модернизации, причем расходы на эти нужды все растут. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Сотрудники Пентагона и оборонные подрядчики, как отмечается, убеждены, что «усилия по продлению срока службы существующего оружия и инфраструктуры достигли предела». Ракеты в 450 пусковых шахтах находятся там уже гораздо дольше запланированных десяти лет, сами шахты нуждаются в тысячах километров новых оптоволоконных кабелей, а подземные командные центры требуется перестроить.

По словам служащих ВВС США, теперь у них уходит в два раза больше времени на работы по техническому обслуживанию, которые раньше занимали 2-3 часа. Кроме того, стало сложнее получать требуемые запчасти.

По оценке Министерства обороны США, модернизация сотен пусковых установок ядерных ракет обойдется стране в $141 млрд, что на $30 млрд больше заявленной в январе стоимости, добавляет The Wall Street Journal.

Ранее заместитель министра ВВС США Мелисса Далтон заявила, что Вашингтон в 2030-х годах может оказаться не в состоянии обеспечивать эффективное сдерживание России и Китая, если не проведет масштабную модернизацию своего ядерного арсенала.