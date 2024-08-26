США разместили у побережья Ирана две авианосные ударные группы ВМС
17:12 26.08.2024 Источник: Интерфакс
Две авианосные ударные группы ВМС США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке размещены у побережья Ирана в Оманском заливе, следует из спутниковых данных американской компании Planet Labs.
К находящемуся в регионе атомному авианосцы USS Theodore Roosevelt в конце минувшей недели присоединился USS Abraham Lincoln.
Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился сохранить на Ближнем Востоке присутствие двух авианосных ударных групп американских ВМС для поддержки Израиля.
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