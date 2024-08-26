США разместили у побережья Ирана две авианосные ударные группы ВМС

17:12 Источник: Интерфакс

Две авианосные ударные группы ВМС США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке размещены у побережья Ирана в Оманском заливе, следует из спутниковых данных американской компании Planet Labs.

К находящемуся в регионе атомному авианосцы USS Theodore Roosevelt в конце минувшей недели присоединился USS Abraham Lincoln.

Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился сохранить на Ближнем Востоке присутствие двух авианосных ударных групп американских ВМС для поддержки Израиля.