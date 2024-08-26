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НОВОСТИ

Сбер обновил дизайн детского мобильного приложения СберKids

17:20 26.08.2024

Сбер обновил интерфейс детского мобильного приложения СберKids для Android, которым пользуются 1,8 млн юных клиентов банка.

СберKids могут установить дети 6-13 лет, его можно использовать как образовательный портал: смотреть обучающие видео, выполнять тесты. Если у ребенка есть детская СберКарта, то в приложении также можно контролировать свои расходы, переводить деньги, формировать накопления, управлять личным бюджетом.

Чаще всего приложением СберКids пользуются дети 10-13 лет. Самые популярные действия – посмотреть свой баланс, перевести деньги другу, в том числе на счет в другом банке, открыть копилку и начать откладывать деньги на мечту.

С этого года в приложении можно переводить деньги и в банки-партнеры без комиссии. Такой возможностью уже воспользовались 300 тыс. детей. Как правило, речь идет о суммах не больше 650 руб. В основном же юные клиенты переводят деньги внутри банка: с начала года это сделали 1,7 млн детей.

В прошлом году в приложении появился новый раздел «Копилка» – сегодня уже 1,5 млн клиентов используют этот способ накоплений, причем большинство открывает сразу несколько копилок. Средняя сумма накоплений – 1,4 тыс. руб. Чаще всего ребята копят на смартфоны, планшеты, наушники, внешние аккумуляторы, игрушки и наборы для создания слаймов.

Аудитория детского мобильного приложения быстро растет: с августа прошлого года его установили еще 1 млн юных клиентов Сбера.

«Вместе с приложением СберKids развивать навыки финграмотности удобно и интересно, – отметил начальник управления «СберKids» Сбербанка Кирилл Бессонов. – В этом году мы существенно доработали наше приложение. Мы продолжаем расширять его функционал, добавляем все новые возможности и тщательно работаем над эстетикой, чтобы каждый ребенок получил удовольствие от взаимодействия с приложением».

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