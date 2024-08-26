Для четверти семей ежемесячный платеж по ипотеке составляет половину семейного дохода
17:40 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежемесячный платеж по ипотеке для 55% семей составляет 30% семейного дохода, а для каждой четвертой семьи — это более половины дохода. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».
«Растет закредитованность семей, а это является серьезным барьером для роста рождаемости. У 55% семей ежемесячный платеж по ипотеке — это 30% семейного дохода, у четверти семей — это более половины дохода. При этом мы должны понимать, что ипотека сегодня — не единственное финансовое обременение», — сказала она.
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