Прокуратура Парижа сделала заявление в связи с задержанием Павла Дурова
19:00 26.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля 2024 года. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа.
«Эта мера (задержание Дурова — прим. ТАСС) является частью предварительного расследования, начатого 8 июля 2024 года по результатам доследственной проверки, которая была проведена по инициативе отдела <…> по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — отмечается в тексте.
«Срок содержания под стражей был продлен 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учетом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью», — говорится в заявлении прокуратуры.
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