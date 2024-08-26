Прокуратура Парижа сделала заявление в связи с задержанием Павла Дурова

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля 2024 года. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа.

«Эта мера (задержание Дурова — прим. ТАСС) является частью предварительного расследования, начатого 8 июля 2024 года по результатам доследственной проверки, которая была проведена по инициативе отдела <…> по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», — отмечается в тексте.

«Срок содержания под стражей был продлен 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) с учетом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью», — говорится в заявлении прокуратуры.