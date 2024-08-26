«Неподчинившаяся Франция» намерена направить в Национальное собрание предложение об отрешении Макрона от власти

22:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты левой партии «Неподчинившаяся Франция» направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эмманюэля Макрона от должности президента республики. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил национальный координатор партии Манюэль Бомпар.

«Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции», — отметил он.