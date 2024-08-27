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Силы ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над Курской и Белгородской областями

09:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской», — отметили в ведомстве.

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