Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Хочу сказать с радостью, что подразделение „Арбат“ сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев — два населенных пункта, туда за ними зашли полк 1427. Получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль», — сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале.