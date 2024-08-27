Телохранитель и помощница Дурова отпущены после допроса — AFP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские следователи отпустили после допроса телохранителя и помощницу сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Другие подробности не приводятся.