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НОВОСТИ

Телохранитель и помощница Дурова отпущены после допроса — AFP

09:20 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские следователи отпустили после допроса телохранителя и помощницу сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Другие подробности не приводятся.

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