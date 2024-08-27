Российские десантники уничтожили два катера ВСУ с наемниками из Польши у Кинбурнской косы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» сорвали высадку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на морское побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе в Херсонской области, уничтожив два десантных катера. Противник потерял более 10 солдат, среди которых были иностранные наемники из Польши, сообщили в Минобороны РФ.

«Ранним утром средствами воздушной разведки российских десантников были обнаружены десантные катера ВСУ с личным составом, двигавшиеся на большой скорости в направлении Кинбурнской косы со стороны Очакова. При подходе катеров к нашему берегу противник [при помощи дистанционно управляемых боевых катеров] открыл массированный артиллерийский огонь по побережью, пытаясь подавить огневые точки наших подразделений, чтобы успешно высадить морской десант. Противотанковые расчеты, обороняющие побережье Днепровского лимана на Кинбурнской косе, подпустив противника на расстояние поражения противотанковыми средствами, осуществили пуски управляемых ракет из ПТРК „Корнет“, уничтожив десантный катер с личным составом противника», — говорится в сообщении.

Противнику удалось разминировать небольшой участок берега с помощью подрыва управляемого боевого катера, ДРГ попыталась высадиться на берег. «При попытке высадки завязался стрелковый бой, в ходе которого весь враг был уничтожен. <…> Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, документы и специальные знаки в виде жетонов. На татуировках очень много нацистской символики было», — рассказал командир противотанкового взвода с позывным Москит.