ФСИН поощрит осужденных ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России поощрит осужденных колонии ИК-19 в Волгоградской области, оказавших помощь сотрудникам во время захвата заложников. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — говорится в сообщении.