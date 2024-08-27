Ряд военно-промышленных комплексов манипулирует конфликтом на Украине — эмиссар КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса, потому они продолжают им манипулировать. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению с Бразилией, ЮАР и Индонезией конфликта на Украине.

«Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за [действий] России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют», — сказал Ли Хуэй.