Ряд военно-промышленных комплексов манипулирует конфликтом на Украине — эмиссар КНР
11:00 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-промышленные комплексы (ВПК) некоторых стран заинтересованы в затягивании украинского кризиса, потому они продолжают им манипулировать. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по обсуждению с Бразилией, ЮАР и Индонезией конфликта на Украине.
«Все стороны считают, что кризис тянется и не прекращается не только из-за [действий] России и Украины, за кризисом стоят некоторые военно-промышленные комплексы, которые манипулируют им, а также глобальная военная система, которую эти ВПК представляют», — сказал Ли Хуэй.
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